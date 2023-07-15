Управляющую новосибирским пансионатом, в котором умерло несколько пенсионеров, освободили из-под стражи

В ожидании решения суда обвиняемая Елена Наумова заметно нервничала. Фото: Мария НОВИКОВА

Управляющей частным пансионатом «Рэмели», в котором умерло несколько пенсионеров, избрали меру пресечения на время следствия. Утром в субботу в наручниках и под конвоем Елену Наумову доставили из ИВС на заседание в Центральный районный суд Новосибирска.

Скандал вокруг дома престарелых «Рэмели» разразился в начале июня. Дочь 98-летнего ветерана ВОВ рассказала журналистам, что с боем забрала из пансионата своего отца. Он был в истощенном состоянии и весь в синяках. Спустя несколько дней пенсионер умер в реанимации.

После этого жаловаться на условия содержания в коммерческой богадельне массово начали и другие новосибирцы, которые заключили договор с ООО «Гармония» в надежде на то, что за их пожилыми родственниками в пансионате будут осуществлять должный уход.

Несколько бывших сотрудниц дома престарелых рассказали о том, что старики в нём живут в ужасных условиях: сиделок не хватает, пища — скудная, а медиков в штате и вовсе нет.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре области, проверку назначил и региональный СК. Ее результаты взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. По итогам разбирательства следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

− По данным следствия, управляющая частным пансионатом, расположенным в Октябрьском районе города Новосибирска, оказывала людям пожилого возраста и инвалидам социальные услуги по проживанию в пансионате, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время следственными органами деятельность пансионата приостановлена, − сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в СУ СКР по Новосибирской области.

Следователь первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СК попросил удалить журналистов из зала.

− Те сведения, которые будут сегодня озвучены, составляют тайну предварительного расследования. Чтобы ее сохранить, прошу рассмотреть ходатайство в закрытом судебном заседании, − заявил Петр Акалович.

Известно, что следователь настаивал на заключении Елены Наумовой под стражу. Его ходатайство поддержала и представитель прокуратуры. Адвокат обвиняемой, в свою очередь, высказал аргументы в пользу более мягкой меры пресечения - в виде домашнего ареста. Еще до заседания он вручил представителю СК возражение на его прошение.

В ожидании решения Фемиды обвиняемая заметно нервничала. Перебирала волосы, пытаясь спрятать лицо от журналистов. На вопросы представителей СМИ не отвечала. Вернувшись из совещательной комнаты судья, с учетом мнения сторон, огласила свое решение.

− В удовлетворении ходатайства следователя отказать. Избрать Наумовой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, то есть до 13 сентября 2023 года, − огласила судья свое решение.

Обвиняемую освободили из-под стражи. На время следствия на нее наложили ряд ограничений. В частности, фигурантке громкого дела запрещено покидать свою квартиру без согласования со следователем и контролирующим органом, за исключением случаев посещения медицинских учреждений, общаться с подозреваемыми, обвиняемыми, потерпевшими, экспертами по делу, а также сотрудниками ООО «Гармония». Пользоваться телефоном подследственная может только для вызова экстренных служб.

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