Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ветерана ВОВ в новосибирском пансионате

Силовики обыскали пансионат. Фото: СУ СКР по НСО.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти пенсионера в новосибирском пансионате. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отдела ведомства в четверг, 15 июня.

— Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, с марта по май 2023 года сотрудники фирмы оказывали социальные услуги пожилому мужчине по проживанию в частном пансионате, расположенном в Октябрьском районе города Новосибирска, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — отметили в ведомстве.

Следователи уже осмотрели помещения дома для престарелых. Сотрудники собирают доказательства и выясняют все подробности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За неделю превратили его в «овощ»: пенсионер умер в частном доме престарелых, куда его отправила дочь

Новосибирец умер в пансионате той же фирмы, где случился скандал с побоями 98-летнего ветерана (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber