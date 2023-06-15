Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ветерана ВОВ в новосибирском пансионате

Силовики обыскали пансионат. Фото: СУ СКР по НСО.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти пенсионера в новосибирском пансионате. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отдела ведомства в четверг, 15 июня.
— Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, с марта по май 2023 года сотрудники фирмы оказывали социальные услуги пожилому мужчине по проживанию в частном пансионате, расположенном в Октябрьском районе города Новосибирска, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — отметили в ведомстве.
Следователи уже осмотрели помещения дома для престарелых. Сотрудники собирают доказательства и выясняют все подробности.
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