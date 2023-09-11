Андрей Травников высказался о выборах губернатора Новосибирской области

Андрей Травников высказался о результатах выборов губернатора региона. Фото: правительство НСО

Андрей Травников высказался о результатах выборов губернатора Новосибирской области. Результаты огласили на оперативном совещании 11 сентября. По результатам избиркома он набрал 75,72% голосов.

- Как кандидат, участник избирательного процесса и без пяти минут победитель, обращаюсь к своей команде и единомышленникам. Уважаемые друзья, большое спасибо за поддержку. Конечно, это важно и приятно — и это накладывает дополнительную ответственность на меня, на членов моей команды, — отметил Андрей Травников.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что названа дата инаугурации губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

Мероприятие пройдет в Новосибирской филармонии.

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