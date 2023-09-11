Названа дата инаугурации губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

Андрей Травников одержал победу на выборах губернатора НСО. Фото: Александр ГЛУЗ

Стало известно, когда состоится торжественная церемония вступления в должность губернатора НСО Андрея Травникова. Он одержал победу на выборах, набрав более 76% голосов избирателей.

Как сообщает «Атас.инфо», инаугурация запланирована на пятницу, 15 сентября. Мероприятие пройдет в государственном концертном зале имени А.М. Каца.

Напомним, голосование проходило в период с 8 по 10 сентября. Явка на выборах губернатора Новосибирской области в 2023 году составила 31,86%.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Андрей Травников пошутил об отсутствии выпечки на избирательных участках.

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