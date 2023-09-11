Губернатор НСО Андрей Травников заявил об отсутствии выпечки на выборах

Андрей Травников отметил, что на избирательных участках новосибирцам не предлагали булочки.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался об отсутствии выпечки на избирательных участках. Об этом он пошутил на оперативном совещании в понедельник, 11 сентября.
Напомним, Андрей Травников победил на выборах главы региона. Во время своего выступления мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил Травникова с этим событием.
Губернатор, в свою очередь, поблагодарил градоначальника за достойную организацию избирательной кампании.
− В целом все четко было организовано. А булочки мы в следующий раз напечем, − пошутил Андрей Александрович.
Выборы в Новосибирской области проходили в период с 8 по 10 сентября.
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