Губернатор НСО Андрей Травников заявил об отсутствии выпечки на выборах

Андрей Травников отметил, что на избирательных участках новосибирцам не предлагали булочки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался об отсутствии выпечки на избирательных участках. Об этом он пошутил на оперативном совещании в понедельник, 11 сентября.

Напомним, Андрей Травников победил на выборах главы региона. Во время своего выступления мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил Травникова с этим событием.

Губернатор, в свою очередь, поблагодарил градоначальника за достойную организацию избирательной кампании.

− В целом все четко было организовано. А булочки мы в следующий раз напечем, − пошутил Андрей Александрович.

Выборы в Новосибирской области проходили в период с 8 по 10 сентября.

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