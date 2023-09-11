Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2023 5:35

Губернатор НСО Андрей Травников заявил об отсутствии выпечки на выборах

Новосибирцы голосовали в период с 8 по 10 сентября
Анастасия ХРОМЫХ
Андрей Травников отметил, что на избирательных участках новосибирцам не предлагали булочки.

Андрей Травников отметил, что на избирательных участках новосибирцам не предлагали булочки.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался об отсутствии выпечки на избирательных участках. Об этом он пошутил на оперативном совещании в понедельник, 11 сентября.

Напомним, Андрей Травников победил на выборах главы региона. Во время своего выступления мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил Травникова с этим событием.

Губернатор, в свою очередь, поблагодарил градоначальника за достойную организацию избирательной кампании.

− В целом все четко было организовано. А булочки мы в следующий раз напечем, − пошутил Андрей Александрович.

Выборы в Новосибирской области проходили в период с 8 по 10 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber