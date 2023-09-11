Андрей Травников победил на выборах в Новосибирской области. Фото: Александр ГЛУЗ

Центральная избирательная комиссия подвела итоги голосования на выборах губернатора Новосибирской области 2023. После обработки 99,89% протоколов результаты получились такими.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 2023

Андрей Травников лидирует в голосовании на пост губернатора Новосибирской области, набрав 76,23% голосов. Его поддержали 471,68 тысяч избирателей. В 2017 году он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области и также победил на выборах 9 сентября 2018 года с поддержкой 64,59% избирателей.

Второе место занял Роман Яковлев, кандидат от КПРФ, набрав 65 744 голосов (10,62%), третье — Евгений Лебедев от ЛДПР с 40 845 голосами (6,60%). На последнем, четвертом месте, оказался Владислав Плотников от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с 26 101 голосами (4,22%).

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ ЛИДИРУЕТ В ВЫБОРАХ НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКЙО ОБЛАСТИ

Андрей Травников родился 1 февраля 1971 года в городе Череповце Вологодской области. В 1990 году с отличием закончил Череповецкий металлургический техникум по специальности «Электромонтёр», в 1998 году - Череповецкий государственный университет по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов». В 2014 году прошёл профессиональную переподготовку по программе высшего уровня резерва управленческих кадров РАНХиГС при Президенте РФ.

Сначала работал на местном металлургическом комбинате в различных должностях, затем в 2010 году перешел на работу в мэрию Череповца, в 2012 году - в правительство Вологодской области (там дослужился до первого заместителя губернатора). С 14 сентября 2018 года - губернатор Новосибирской области.

ЯВКА НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

Явка на выборах губернатора Новосибирской области в 2023 году составила 31,86%, передает ЦИК. Всего на участках проголосовали 695, 4 тысячи избирателей, ещё 76,1 тысяч человек воспользовались услугой дистанционного электронного голосования.

В регионе работали 1,8 тысяч избирательных участков, за проведением выборов следили 2 тысячи наблюдателей.

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