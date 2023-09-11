Вытрезвитель заработал в Первомайском районе Новосибирска. Фото: предоставлено Ольгой Незамаевой.

В Первомайском районе Новосибирска заработал вытрезвитель. Учреждение построили в рамках федеральной программы. О его работе 11 сентября на оперативном совещании в правительстве рассказал мэр города Анатолий Локоть.

– У нас начал работать вытрезвитель. После долгого перерыва объект открылся в Первомайском районе города, – сообщил мэр.

По словам градоначальника, в вытрезвителе уже есть первые посетители. Работники заведения набираются опыта для работы с ними.

Ранее сообщалось, что на строительство и обустройство вытрезвителя выделяли примерно 30 млн рублей.

Заведение может принимать 20 посетителей. Мужчины и женщины там содержатся отдельно.

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