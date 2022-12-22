Даже ресепшн есть! Россиянам показали вытрезвитель будущего — первый такой заработает в Новосибирске

По фото сразу и не догадаешься, что это - вытрезвитель. Фото: предоставлено Ольгой Незамаевой.

В Россию возвращаются вытрезвители. В нашей стране они прекратили работать в 2011 году. Слишком уж много скандалов их окружало: клиенты теряли там вещи и чувство собственного достоинства.

Теперь ГосДума решила вернуть эти заведения, и вот – пожалуйста: в 2023 в Новосибирске откроют настоящий вытрезвитель мечты. Посещение – добровольное, бесплатное и приятное.

- Светлый, современный и аккуратный дизайн, который позволит людям чествовать себя максимально хорошо, насколько это возможно в данном учреждении. Кабинеты индивидуальных консультаций, кафе самообслуживания, санузел с душевыми, - презентовали проект чиновники редакции КП-Новосибирск.

В вытрезвителе будет свой ресепшн. Фото: предоставлено Ольгой Незамаевой.

И показали дизайн будущих помещений. Смотришь, и кажется, видишь отель, санаторий!

- Здесь может оказаться и крупный руководитель, и отец… Любой человек. Но попадая в учреждение, ты утрачиваешь прежние статусы. Поэтому вопрос сохранения человеческого достоинства – это очень важно, - прокомментировала КП-Новосибирск начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева.

В общем, гостю будут сохранять облико морале. Но если оно потерялось где-то ранее – отыщут и вернут. Ведь здесь будут дежурить психологи. А может – и специалисты службы занятости. Раз человек закладывал за воротник – значит, могут быть проблемы. Жена бросила, с работы уволили… Здесь и помогут. Но помощь, конечно – не принудительная, а только – по желанию.

В таких кабинетах будут работать психологи. Фото: предоставлено Ольгой Незамаевой.

Прием в вытрезвитель будущего тоже – исключительно по желанию.

- Гражданин должен выразить свое согласие, причем – письменно, если в состоянии это сделать, - поясняет Ольга Борисовна. – Также люди смогут и самостоятельно обратиться в наше учреждение за помощью.

Приходить в чувство гостям предстоит без насилия и препаратов. Так сказать, трезветь естественным путем. А утром можно подкрепиться в кафе самообслуживания и, забрав вещи из ячейки камеры хранения, поехать домой.

В вытрезвители оборудуют кафе самообслуживания. Фото: предоставлено Ольгой Незамаевой.

- Гражданин помещается не более, чем на 24 часа. Но если окончание этих суток приходится на ночное время, то – до шести часов утра. Чтобы человек не выходил ночью. И место для вытрезвителя мы подбирали такое, чтобы была удобная транспортная доступность, чтобы можно было уехать нормально. И в удалении от скопления детских, общественных учреждений, - говорит Ольга Незамаева.

Посещение позитивного вытрезвителя – бесплатное. Финансировать «ол-инклюзив» для любителей зеленого змия будет областное правительство.

Прийти в чувство человек сможет в такой комнате. Фото: предоставлено Ольгой Незамаевой.

Рассчитано заведение на 20 гостей. Мужчины и женщины – раздельно. Открыть вытрезвитель власти намерены ближайшей весной на границе Первомайского и Советского районов.

Есть на Руси такая традиция – в новую квартиру первым запускать кота. Журналист КП-Новосибирск, автор этих строк вызвался быть «котом» для данного заведения. И получил добро от главы Департамента социальной политики. Так что, как откроется заведение – испытаю на себе и расскажу.

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