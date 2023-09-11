В ГИБДД раскрыли подробности жесткой аварии с пострадавшими под Новосибирском

Toyota Chaser лоб в лоб столкнулась с автомобилем Toyota Carina. Фото: «Новосибирск с огоньком»

В Госавтоинспекции рассказали, при каких обстоятельствах произошла жесткая авария в Искитиме Новосибирской области. Напомним, в ДТП 11 сентября пострадали три человека.

Выяснилось, что водитель на автомобиле Toyota Chaser двигался по улице Юбилейной. Во время совершения обгона он лоб в лоб столкнулся с легковушкой Toyota Carina.

− В результате автоаварии различные травмы получили водители обоих транспортных средств и пассажир автомобиля «Тойота Чайзер», мужчина на вид 25-30 лет, − сообщили в Госавтоинспекции.

Полицейские устанавливают причины ДТП.

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