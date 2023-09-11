Жёсткая авария с тремя пострадавшими произошла на трассе в Новосибирской области. Фото: телеграм-канал "Новосибирск с огоньком".

Жесткая авария произошла в Искитиме Новосибирской области. Там столкнулись две машины. В аварии пострадали люди.

– Три человека получили травмы и попали в больницу, – сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

На кадрах с места аварии видно, что на трассе столкнулись 2 легковушки. От удара их развернуло посреди проезжей части. Обе машины получили критические повреждения.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

В Госавтоинспекции ДТП еще не прокомментировали. Информация уточняется.

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