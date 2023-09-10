«Вышел с работы и пропал»: волонтеры рассказали подробности поиска мужчины в сиреневой олимпийке

Мужчина вышел с работы и не дошел до дома. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» рассказали подробности пропажи 50-летнего Роберта Салимгареева. О мужчине ничего неизвестно два дня.

- 8 сентября он вышел с работы и пошел в сторону дома. Однако, так и не дошел до своей квартиры, - рассказали КП-Новосибирск волонтеры.

Известно, что мужчина был одет в сиреневую олимпийку, синюю футболку, черные кроссовки и трико. С собой у него черный рюкзак.

- 09 сентября был объявлен сбор на поиск. Участие в поиске принято 39 добровольцев, - уточнили в поисково-спасательном отряде.

Если вам что-то известно о местонахождении 50-летнего Роберта Салимгареева сообщите по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.

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