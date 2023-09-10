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НовостиОбщество10 сентября 2023 1:51

В Новосибирске пропал мужчина в сиреневой олимпийке и с черным рюкзаком

В Новосибирске два дня ищут мужчину в сиреневой олимпийке
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Мужчина пропал 8 сентября. Фото: "ЛизаАлерт"

Мужчина пропал 8 сентября. Фото: "ЛизаАлерт"

В Новосибирске пропал 50-летний Роберт Робертович Салимгареев. Его ищут родственники с 8 сентября. Известно, что мужчина живет в Ленинском районе.

По данным волонтеров «ЛизаАлерт», рост Роберта 167 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза серые. Он был одет в сиреневую олимпийку, синюю футболку, черные кроссовки и трико.

Так же у мужчины с собой черный рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении 50-летнего Роберта Салимгареева сообщите по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.

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