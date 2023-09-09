«Заперся в машине и отказывался выходить»: в МВД рассказали о задержании владельца нелегальной новосибирской заправки, наехавшего на полицейского

В МВД рассказали подробности задержания владельца нелегальной заправки в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ

В МВД рассказали подробности задержания владельца нелегальной заправки в Новосибирске, который наехал на полицейского. Напомним, инцидент произошел еще 28 августа, когда правоохранители вместе с прокуратурой и МЧС проводили рейд по выявлению нелегальной торговли топливом.

— В результате рейда был обнаружен автомобиль lada largus, водитель которого продавал нефтесодержащие продукты около одного из домов по улице Татьяны Снежиной. Увидев проверяющих, мужчина закрылся в своем транспортном средстве. На требования сотрудника полиции выйти из автомобиля и предъявить документы мужчина отказался, — сообщили в областном МВД. — Затем начал движение автомобиля, вследствие чего причинил травму ноги сотруднику полиции, который находился при исполнении должностных обязанностей. Затем подозреваемый скрылся с места происшествия.

Позже мужчину нашли и задержали. Продавцом оказался 26-летний житель Дзержинского района, которого в августе этого года уже привлекали за предпринимательскую деятельность без лицензии.

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