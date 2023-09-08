Владелец нелегальной заправки наехал на ногу полицейского в Новосибирске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске владельца нелегальной заправки обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. По данным прокуратуры НСО, он наехал на ногу сотрудника полиции.

В ведомстве рассказали, что 28 августа в Октябрьском районе Новосибирска в ходе рейда выявили незаконную заправку на улице Татьяны Снежиной у дома 48/1. Там стояла «Лада Ларгус», ее владелец нелегально продавал нефтесодержащую продукцию. Когда мужчина увидел полицейских, закрылся в авто.

– Вопреки законным требованиям сотрудников правоохранительных органов выйти из автомобиля и предъявить документы, водитель умышленно начал движение автомобиля и наехал колесом на ногу сотрудника отдела полиции N 6 «Октябрьский» УМВД России по Новосибирску, находящегося при исполнении должностных обязанностей, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

На мужчину, наехавшего на машине на полицейского, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

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