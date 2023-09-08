В Новосибирске ожидаются перепады температур на выходных

Столбики термометров покажут от -2 до +21 градуса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выходных в Новосибирске ожидаются перепады температур от -2 до +21 градуса. Об этом сообщает «Западно-Сибирское УГМС».

В субботу, 9 сентября, ночью при прояснениях синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до 0...-2. Однако днем новосибирцев ждет достаточно теплая погода: +20...+21 градус. Осадки, согласно прогнозу, прекратятся. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

В воскресенье, 10 сентября, в ночные часы также вероятны минусовые температуры. Днем воздух прогреется до +20...+22 градусов. Ветер сменит направление на юго-восточное. Осадков не ожидается.

Ранее о ночных заморозках предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Минус» также прогнозируют в Алтайском крае, Кузбассе, Томской области.

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