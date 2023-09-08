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НовостиОбщество8 сентября 2023 8:43

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил о ночных заморозках в НСО

Температура опустится до -3
Анастасия ХРОМЫХ
Столбик термометра упадет до отметки -3 градуса ночью.

Столбик термометра упадет до отметки -3 градуса ночью.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 11 регионах России ожидаются заморозки. Среди них и Новосибирская область, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Понижение температуры до минусовых значений прогнозируют в Западной Сибири. По словам главы Гидрометцентра, в Алтайском крае, Кузбассе, Томской и Новосибирской областях столбик термометра упадет до отметки -3 градуса ночью.

В Омской области обещают до -5, в Иркутской области – до -7.

− Это уже достаточно серьезные заморозки, скорее даже легкие морозцы, − подчеркнул Вильфанд.

Более слабые заморозки прогнозируют в Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Тверской областях, а также в Карелии.

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