Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил о ночных заморозках в НСО

Столбик термометра упадет до отметки -3 градуса ночью.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В 11 регионах России ожидаются заморозки. Среди них и Новосибирская область, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Понижение температуры до минусовых значений прогнозируют в Западной Сибири. По словам главы Гидрометцентра, в Алтайском крае, Кузбассе, Томской и Новосибирской областях столбик термометра упадет до отметки -3 градуса ночью.
В Омской области обещают до -5, в Иркутской области – до -7.
− Это уже достаточно серьезные заморозки, скорее даже легкие морозцы, − подчеркнул Вильфанд.
Более слабые заморозки прогнозируют в Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Тверской областях, а также в Карелии.
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