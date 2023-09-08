Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил о ночных заморозках в НСО

Столбик термометра упадет до отметки -3 градуса ночью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 11 регионах России ожидаются заморозки. Среди них и Новосибирская область, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Понижение температуры до минусовых значений прогнозируют в Западной Сибири. По словам главы Гидрометцентра, в Алтайском крае, Кузбассе, Томской и Новосибирской областях столбик термометра упадет до отметки -3 градуса ночью.

В Омской области обещают до -5, в Иркутской области – до -7.

− Это уже достаточно серьезные заморозки, скорее даже легкие морозцы, − подчеркнул Вильфанд.

Более слабые заморозки прогнозируют в Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Тверской областях, а также в Карелии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber