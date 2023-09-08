«Детишки кидали камни»: сибирячка спасла заблудившуюся дикую утку от травли в Новосибирске

Утку спасли и выпустили в безопасный пруд. Фото: Предоставлено местными жителями

В Новосибирске девушка спасла дикую утку, которая прилетела на Южно-Чемской жилмассив и заблудилась. Птицу заметили утром около 09:00 на улице Дмитрия Шмонина.

- Утку отбили от детей, дети в нее кидали камни. Она сидела в луже, затем спряталась в кусты – там ее нашли волонтеры. К счастью, не пострадала – может летать, ее увезли на пруд, – сообщила КП-Новосибирск очевидец Марина.

Местная жительница Ирина рассказала – раньше на месте жилмассива «Просторный» были болота, где жили утки. Еще 3-4 года назад они прилетали, затем территорию застроили. Спасенная утка заблудилась и поселилась в луже, дети в нее кидали камни, взрослые пытались поймать – но птица улетала. Соседка Катерина нашла сеть, и женщины смогли поймать утку.

- Женщина гуляла с младенцем – отдала пеленочку, чтоб завернуть. А дети бежали за нами, кричали «отдайте», хватали ее за ноги. Никакого экологического воспитания, как в бетонных джунглях живут, – сообщила Ирина.

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