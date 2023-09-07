«Дети смотрели, люди снимали»: дикая утка прогулялась по жилмассиву в Новосибирске

Утка гуляла по жилмассиву, а затем улетела. Фото: Предоставлено читательницей КП

В Новосибирске дикая утка удивила жителей Южно-Чемского жилмассива в Новосибирске. Птицу заметили утром на парковке на улице Дмитрия Шмонина.

- Около 09:00 я пошла гулять с собакой и заметила утку. Вскоре столпился народ – дети снимали фото и видео, а один дедушка даже хотел ее поймать. Мне стало жалко, я сказала «Не трожьте», следила из окна, чтобы не пугали. Утка гуляла по двору, после 12:00 куда-то пропала, – рассказала КП-Новосибирск местная жительница Марина П.

Сибирячка предположила, что утка могла отбиться от стаи и прилететь с Оби или с заболоченного водоема в районе улицы Бронной. Марина дозвонилась волонтерам «Центра реабилитации диких животных», там успокоили – если птица не травмирована, то могла сама улететь.

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