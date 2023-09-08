Мёртвую женщину нашли в запертой квартире на Саввы Кожевникова в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске жильцы дома на улице Саввы Кожевникова вызвали спасателей. Они сообщили, что их соседка не выходит на связь: не открывает дверь, не отвечает на звонки. Дверь в помещение была заблокирована.

– Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружили женщину 1950 г.р. без признаков жизни, – говорится в сводке МАСС.

Тело пенсионерки передали бригаде медиков. Что стало причиной смерти, установит вскрытие.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске первоклассник заперся в квартире и перестал выходить на связь.

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