В Новосибирске первоклассник заперся в квартире и перестал выходить на связь. Фото: МАСС.

В Новосибирске 7-летний мальчик напугал родителей. Он не открывал дверь и не отвечал на звонки. Мама, которая не смогла попасть в квартиру к сыну, вызвала спасателей.

– Специалисты прибыли на место, на улицу Спортивную в Ленинском районе города в 15:12. Дверь была заблокирована. Мама ребенка смогла пройти в квартиру, так как доступ в нее обеспечили, – говорится в сводке МАСС.

Ничего плохого с ребенком не случилось. Он просто крепко уснул и не слышал, как мама не может попасть домой и дозвониться до него.

На обеспечение доступа в квартиру ушло примерно 15 минут.

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