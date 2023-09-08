Стало известно, как будут учиться школьники в Новосибирске во время выборов 2023. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, как будут учиться школьники в Новосибирске во время выборов 2023. Родители и сами ученики рассказали, что в тех школах, где будут проводиться выборы, будут вестись дистанционные занятия.

— У нас школу перевели на дистанционку еще в четверг, дистанционно будут вестись также занятия в пятницу и субботу, — рассказала КП-Новосибирск мама одного из учеников школы в Октябрьском районе.

КП-Новосибирск будет вести прямую трансляцию с выборов в Новосибирске 2023.

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