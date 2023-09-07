В Новосибирске снесли незаконное здание кафе в Первомайском сквере. Фото: Алена КУЛЕШОВА

В Новосибирске в Первомайском сквере снесли незаконно возведенное кафе. Здание ликвидировали 7 сентября.

Спор между муниципалитетом и арендатором земли в Первомайском сквере, где располагалось кафе, возник из-за того, что здание признали самовольной постройкой. Тогда мэрия подала иск о признании на нее права собственности.

Однако претензии муниципалитета были признаны несостоятельными сначала областным арбитражем, а потом и Седьмым апелляционным судом.

Напомним, кафе появилось в Новосибирске в 2007 году, но через несколько лет выяснилось, что построили его на муниципальной земле. Однако прав на это собственник не имел.

В июле 2023 года вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что собственник согласился демонтировать здание самостоятельно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber