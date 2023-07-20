В Первомайском сквере планируется снести оба кафе. Фото: Алена КУЛЕШОВА

В Первомайском сквере Новосибирска начались работы по сносу кафе Carl's Jr. Собственник согласился демонтировать здание самостоятельно. Позже планируется также снести второе кафе на территории парка.

- Нам сейчас главное — это «Карлс Джуниор», потому что у нас все основные работы ведутся сейчас с этой стороны, а затем нужно будет сносить следующую «стекляшку». Вот эти здания крайне необходимо убрать, чтобы все работы вести в соответствии с проектом, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова «Новосибирским новостям».

В мэрии отказались от первоначального плана реконструировать парк частями. Сейчас работы идут на всей территории - завершить их планируется в октябре этого года.

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