В Новосибирске парней, запустивших с крыши машины салют, отпустили из полиции

На крыше машины находился парень с коробкой салюта. Фото: скриншот видео
Парней, запустивших с крыши машины салют, отпустили из отделения полиции. Видеосообщение опубликовано в Telegram-канале одного из них.
В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили задержание парней.
- Граждане были установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, - сообщили КП-Новосибирск в полиции.
Молодые люди рассказали, что их допросили и призвали подписчиков не повторять таких трюков.
- И еще раз: ребята, призываю не повторять такого, - сказал один из хулиганов.
Напомним, инцидент произошел 3 сентября. Mitsubishi Lancer проехал по Красному проспекту. На крыше машины находился парень с коробкой салюта. Он поджег фитиль и устроил шоу фейерверков. Спустя несколько дней молодыми людьми заинтересовались в полиции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер