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НовостиОбщество7 сентября 2023 17:09

В Новосибирске парней, запустивших с крыши машины салют, отпустили из полиции

Молодые люди призвали не повторять таких трюков
Полина ШЕВЧЕНКО
На крыше машины находился парень с коробкой салюта. Фото: скриншот видео

На крыше машины находился парень с коробкой салюта. Фото: скриншот видео

Парней, запустивших с крыши машины салют, отпустили из отделения полиции. Видеосообщение опубликовано в Telegram-канале одного из них.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили задержание парней.

- Граждане были установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, - сообщили КП-Новосибирск в полиции.

Молодые люди рассказали, что их допросили и призвали подписчиков не повторять таких трюков.

- И еще раз: ребята, призываю не повторять такого, - сказал один из хулиганов.

Напомним, инцидент произошел 3 сентября. Mitsubishi Lancer проехал по Красному проспекту. На крыше машины находился парень с коробкой салюта. Он поджег фитиль и устроил шоу фейерверков. Спустя несколько дней молодыми людьми заинтересовались в полиции.

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