В центре Новосибирска парни запустили салют на крыше автомобиля. Фото: Новосибирский паблик

Сотрудники Госавтоинспекции ищут молодых людей, которые запустили салют с крыши автомобиля. Видео с инцидентом появилось в соцсетях 3 сентября.

Mitsubishi Lancer проехал по Красному проспекту. На крыше машины находился парень с коробкой салюта. Он поджег фитиль и устроил шоу фейерверков. Спустя несколько дней молодыми людьми заинтересовались в полиции.

- В соответствии с ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ, за перевозку людей вне кабины автомобиля, ему грозит административный штраф в размере 1000 рублей, - сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.

Сейчас полицейские устанавливают личность водителя, который нарушил правила перевозки людей.

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