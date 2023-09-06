В центре Новосибирска парни запустили салют на крыше автомобиля. Фото: Новосибирский паблик
Сотрудники Госавтоинспекции ищут молодых людей, которые запустили салют с крыши автомобиля. Видео с инцидентом появилось в соцсетях 3 сентября.
Mitsubishi Lancer проехал по Красному проспекту. На крыше машины находился парень с коробкой салюта. Он поджег фитиль и устроил шоу фейерверков. Спустя несколько дней молодыми людьми заинтересовались в полиции.
- В соответствии с ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ, за перевозку людей вне кабины автомобиля, ему грозит административный штраф в размере 1000 рублей, - сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.
Сейчас полицейские устанавливают личность водителя, который нарушил правила перевозки людей.
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