«Люди бросают машины, топчут газоны»: новосибирцы устроили столпотворение у новой арены после матча ХК «Сибирь»

Матч посетили 10 418 зрителей. Фото: ХК "Сибирь"

Новосибирцы устроили столпотворение у новой арены. После первого матча ХК «Сибирь» на льду нового ЛДС, закончившегося победой, тысячи болельщиков хлынули на улицу. Как отметили в самом клубе, матч посетили 10 418 зрителей. На выходе из здания образовалась своеобразная пробка, но омрачал этот момент еще и отсутствие культуры у некоторых людей.

— Парковка у ЛДС бесплатная, так что паркуются люди, как хотят, даже посреди улицы могут бросить машину. В то же время многие топчутся по газонам, ездят по газонам. Так эта трава долго не проживет, — рассказал один из новосибирцев в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Сибиряк отметил, что эту проблему могло бы решить обустройство платной парковки и открытие станции метро «Спортивная».

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