Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 сентября 2023 11:53

«Неправильно установили штифт»: новосибирец отсудил более полумиллиона рублей за укороченную ногу

Новосибирец отсудил более полумиллиона рублей за укороченную ногу после падения
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Новосибирские врачи спасли ногу рабочего, но штифт остался на всю жизнь. Фото: Предоставлено героем публикации// Олег РУКАВИЦЫН

Новосибирские врачи спасли ногу рабочего, но штифт остался на всю жизнь. Фото: Предоставлено героем публикации// Олег РУКАВИЦЫН

Новосибирец засудил больницу в Норильске за некачественную операцию по установке штифта после перелома. Заельцовский районный суд частично удовлетворил иск 6 сентября.

Инцидент случился 7 января 2021 года в Норильске. Новосибирец Александр, работавший на Севере трактористом, спешил на работу и поскользнулся, выходя из автобуса. Подняться сам уже не смог. Скорая доставила рабочего в Норильскую городскую больницу № 1, врачи поставили диагноз: «закрытый перелом средней трети большой берцовой кости и верхней трети правой голени со смещением отломков».

Врач трижды сверлил пятку, через шесть дней хирург сделал операцию: шилом провел канал в кости и ввел блокируемый штифт длиной 38 сантиметров до голеностопного сустава. После этого ввели динамические винты конструкции. Через две недели мужчину выписали, но Александр продолжал ходить на костылях, нога болела, а стопа была вывернута наружу. Потерпевший обратился к травматологу из Красноярска, затем вернулся в Новосибирск и прошел обследование в НИИТО.

- Новосибирские травматологи установили, что нога стала короче на 1,5 сантиметра и правая голень срослась неправильно, вывернувшись наружу. Норильский врач неправильно установил штифт в кость: выбрал короче и меньше по диаметру, чем нужно. К тому же не поправил ступню согласно оси и не совместил кости. Оказалось, что динамический винт конструкции сломался, и удалить его невозможно. У меня даже образовался ложный сустав, который пришлось удалять. Врач норильской больницы данный факт скрыл, - сообщил КП-Новосибирск Александр.

В апреле 2021 года в НИИТО провели сложную операцию. Врачи поставили мужчину на ноги: удалили динамический винт и установили новый, более качественный. Однако сорванная резьба на шлице не позволяла достать из ноги 38-сантиметровый штифт. Александр вернулся к работе, параллельно подал иск в суд, заявление поддержала прокуратура Заельцовского района.

- Суд потребовал взыскать моральный вред в 297 тысяч рублей, выплатить компенсацию утраченного заработка в 303 тысячи рублей и возместить затраты на лечение, Также с ответчиков взыскали штраф в размере 50% за некачественное оказание медицинских услуг, – сообщила КП-Новосибирск медицинский юрист «Доктор право» Ирина Юсупова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Врач трижды сверлил пятку»: новосибирец судится с травматологами из-за короткой и кривой ноги

Новосибирец судится с травматологами из-за короткой и кривой ноги (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber