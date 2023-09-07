«Неправильно установили штифт»: новосибирец отсудил более полумиллиона рублей за укороченную ногу

Новосибирские врачи спасли ногу рабочего, но штифт остался на всю жизнь. Фото: Предоставлено героем публикации// Олег РУКАВИЦЫН

Новосибирец засудил больницу в Норильске за некачественную операцию по установке штифта после перелома. Заельцовский районный суд частично удовлетворил иск 6 сентября.

Инцидент случился 7 января 2021 года в Норильске. Новосибирец Александр, работавший на Севере трактористом, спешил на работу и поскользнулся, выходя из автобуса. Подняться сам уже не смог. Скорая доставила рабочего в Норильскую городскую больницу № 1, врачи поставили диагноз: «закрытый перелом средней трети большой берцовой кости и верхней трети правой голени со смещением отломков».

Врач трижды сверлил пятку, через шесть дней хирург сделал операцию: шилом провел канал в кости и ввел блокируемый штифт длиной 38 сантиметров до голеностопного сустава. После этого ввели динамические винты конструкции. Через две недели мужчину выписали, но Александр продолжал ходить на костылях, нога болела, а стопа была вывернута наружу. Потерпевший обратился к травматологу из Красноярска, затем вернулся в Новосибирск и прошел обследование в НИИТО.

- Новосибирские травматологи установили, что нога стала короче на 1,5 сантиметра и правая голень срослась неправильно, вывернувшись наружу. Норильский врач неправильно установил штифт в кость: выбрал короче и меньше по диаметру, чем нужно. К тому же не поправил ступню согласно оси и не совместил кости. Оказалось, что динамический винт конструкции сломался, и удалить его невозможно. У меня даже образовался ложный сустав, который пришлось удалять. Врач норильской больницы данный факт скрыл, - сообщил КП-Новосибирск Александр.

В апреле 2021 года в НИИТО провели сложную операцию. Врачи поставили мужчину на ноги: удалили динамический винт и установили новый, более качественный. Однако сорванная резьба на шлице не позволяла достать из ноги 38-сантиметровый штифт. Александр вернулся к работе, параллельно подал иск в суд, заявление поддержала прокуратура Заельцовского района.

- Суд потребовал взыскать моральный вред в 297 тысяч рублей, выплатить компенсацию утраченного заработка в 303 тысячи рублей и возместить затраты на лечение, Также с ответчиков взыскали штраф в размере 50% за некачественное оказание медицинских услуг, – сообщила КП-Новосибирск медицинский юрист «Доктор право» Ирина Юсупова.

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