«Врач трижды сверлил пятку»: новосибирец судится с травматологами из-за короткой и кривой ноги

Новосибирские врачи спасли ногу рабочего, но штифт остался на всю жизнь. Фото: Предоставлено героем публикации// Олег РУКАВИЦЫН

Новосибирец судится с норильскими врачами, которые вылечили ему перелом ноги, но при этом криво установили штифт. В результате нога стала на 1,5 сантиметра короче, а стопа вывернулась наружу, и мужчина мог ходить только с помощью костылей. Новосибирец обратился в НИИТО - ортопеды определили, что нога срослась неправильно, и смогли исправить ошибку. Сейчас сибиряк хромает и требует от норильской больницы 400 тысяч рублей в качестве компенсации.

Мужчина сломал ногу, поскользнувшись на выходе из автобуса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТРИЖДЫ СВЕРЛИЛИ ПЯТКУ

Инцидент случился 7 января 2021 года в Норильске. Новосибирец Александр, работавший на Севере трактористом, спешил на работу и поскользнулся, выходя из автобуса. Подняться сам уже не смог. Скорая доставила рабочего в Норильскую городскую больницу № 1, врачи поставили диагноз: «закрытый перелом средней трети большой берцовой кости и верхней трети правой голени со смещением отломков». 47-летнего рабочего положили в больницу.

- При поступлении медсестры сразу наложили мне гипс. На следующий день снова подошли и без разговоров стали сдирать лангету. Оказалось, они не знали, что ногу будут вытягивать, поэтому наложили гипс, а потом сняли его, - рассказал КП-Новосибирск тракторист Александр.

Врачи подвесили правую ногу за пятку, а через шесть дней назначили операцию по остеосинтезу с помощью спицы. Процедуру проводили под общим наркозом, однако все снова пошло не по плану.

- Врач трижды сверлил пятку для скелетного вытяжения, чтобы кость встала на свое место. И не мог попасть в нужную область. Через шесть дней хирург шилом провел канал в кости и ввел блокируемый штифт длиной 38 сантиметров до голеностопного сустава. После этого ввели динамические винты конструкции, а через две недели меня выписали, - вспоминает Александр.

Однако операция не помогла: спустя три месяца Александр продолжал ходить на костылях, нога болела, а стопа была неестественно вывернута наружу. Через два месяца тракторист попал на консультацию к травматологу в Красноярске, но потом решил пройти обследование в НИИТО.

- Новосибирские травматологи установили, что нога стала короче на 1,5 сантиметра и правая голень срослась неправильно, вывернувшись наружу. Норильский врач неправильно установил штифт в кость: выбрал короче и меньше по диаметру, чем нужно. К тому же не поправил ступню согласно оси и не совместил кости. Оказалось, что динамический винт конструкции сломался, и удалить его невозможно. У меня даже образовался ложный сустав, который пришлось удалять. Это выяснили только в ходе попытки провести операцию в НИИТО. Врач норильской больницы данный факт скрыл, - уверен Александр.

Из-за сорванной резьбы болта достать штифт невозможно. Фото: Предоставлено героем публикации

НИ РАБОТЫ, НИ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

В апреле 2021 года в НИИТО провели сложную операцию. Врачи поставили мужчину на ноги: удалили динамический винт и установили новый, более качественный. Однако сорванная резьба на шлице не позволяла достать из ноги 38-сантиметровый штифт. Мужчина вернулся к работе тракториста на Севере и с юристом «Доктор Право» подал иск на сумму почти 400 тысяч рублей к Норильской городской больнице № 1, который поддержали в прокуратуре.

- Истец полагает, что его права были нарушены в результате неправильной установки штифта, выбора его диаметра и длины, нарушения процесса сращивания и образования ложного сустава, укорочения ноги и выворота стопы наружу и так далее. В обоснование суммы иска легли медицинские услуги, авиаперелеты и утраченный заработок. Суд назначил слушание дела на март, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико.

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