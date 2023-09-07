Сквер займет территорию в 1, 3 гектара. Фото: Telegram-канал «Зеленый Новосибирск»

В мэрии Новосибирска показали, как проходит благоустройство сквера «Радуга» в Ленинском районе на пересечении улиц Новосибирская и Киевская. Фото опубликованы в Telegram-канале «Зеленый Новосибирск».

Сквер займет территорию в 1,3 гектара. Согласно проекту, в нем установят детскую и спортивную площадки, дог-боксы, контейнеры для раздельного сбора мусора, лавочки и сцену.

Также появятся спортивная и детская площадки. Фото: Telegram-канал «Зеленый Новосибирск»

Обустроят зону для отдыха, аллею и парковку. А также высадят деревья и кустарники, установят многоуровневые цветники.

В сквере обустроят аллею и зону отдыха. Фото: Telegram-канал «Зеленый Новосибирск»

Отмечается, что последний раз сквер благоустраивали в начале 2000-х. Тогда в нем появились сцена, детская и спортивная площадки, которые служили до настоящего времени.

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