В мэрии показали дизайн-проект сквера «Радуга» на левом берегу Новосибирска

В мэрии Новосибирска представили дизайн-проект сквера «Радуга». Фото: "Зеленый Новосибирск"
В мэрии Новосибирска представили дизайн-проект сквера «Радуга», который будет расположен в Ленинском районе на пересечении улиц Новосибирская и Киевская. Горожанам предлагают принять участие в его обсуждениях, которые продлятся до 24 августа.
Как сообщается на портале «Зеленый Новосибирск», площадь проектируемой территории составляет — 1, 3 гектара. Согласно новому проекту, в сквере планируется обустроить новую детскую площадку, зону для отдыха, аллею, парковочные карманы, лавочки, качели, информационные стенды, дог-боксы и контейнеры для раздельного сбора мусора. В список работ входит также установка сцены.
В сквере планируется высадить деревья, кустарники и обустроить цветники.
Все желающие смогут познакомиться с дизайн-проектом, оставить свои пожелания и задать вопросы на сайте портала.
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