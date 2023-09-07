В полиции рассказали, сколько протоколов за занятие проституцией составили в НСО

В Новосибирской области составили 23 протокола за занятие проституцией.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Стало известно, сколько протоколов за занятие проституцией составили в Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Статистика приведена за три с половиной года – за период с января 2020 года по август 2023-го.
− С 01.01.2020 по 30.08.2023 в Новосибирской области сотрудниками полиции составлено 23 протокола по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией», − рассказали КП-Новосибирск в МВД.
Стоит отметить, что за занятие проституцией выписывают штраф. Его размер составляет от 1 500 до 2 000 рублей.
Ранее КП-Новосибирск писала, что 16 мужчин организовали занятие проституцией в городе и области.
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