В Новосибирске будут судить 16 мужчин организацию проституции.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении 16 мужчин. Обвиняют их в вовлечении в занятия проституцией, а также в организации проституции. Первое дело – это часть 3 статьи 230 УК РФ. Второе – часть 1 статьи 241 УК РФ.
– Следствие установило, что с ноября 2016 г. по июль 2022 года обвиняемые объединились в преступную группу. Они организовали занятие проституцией другими лицами в городе и области, а также вовлекли в занятие проституцией не менее пяти лиц, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Руководитель занимался организацией преступной работы. Остальные работали администраторами и водителями.
Уголовное дело по существу рассмотрят в Октябрьском районном суде.
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