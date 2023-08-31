В Новосибирске будут судить 16 мужчин организацию проституции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении 16 мужчин. Обвиняют их в вовлечении в занятия проституцией, а также в организации проституции. Первое дело – это часть 3 статьи 230 УК РФ. Второе – часть 1 статьи 241 УК РФ.

– Следствие установило, что с ноября 2016 г. по июль 2022 года обвиняемые объединились в преступную группу. Они организовали занятие проституцией другими лицами в городе и области, а также вовлекли в занятие проституцией не менее пяти лиц, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Руководитель занимался организацией преступной работы. Остальные работали администраторами и водителями.

Уголовное дело по существу рассмотрят в Октябрьском районном суде.

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