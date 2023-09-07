Сибирские путешественники, на которых напали акулы, высадились в Австралии. Фото: Russian Ocean Way.

Сибирские путешественники, на катамаран которых напали акулы, прибыли в Австралию. Их туда доставили на спасательном корабле. Об этом сообщили в пресс-службе проекта Russian Ocean Way.

– Они находятся в полутора часах езды от Брисбена. Соотечественники Раиса и Владимир довезут экипаж до города. Винсент останется в месте прибытия, – уточнили представители проекта.

Участники экспедиции вскоре приобретут местные сим-карты и будут готовы пообщаться с журналистами.

Ранее КП-Новосибирск писала, что произошло ЧП 5 сентября. В тот вечер акулы прогрызли второй баллон катамарана с путешественниками, и он стал тонуть. На судне находились Станислав Березкин из Новосибирска, Евгений Ковалевский из Томска и француз Винсент Томас Этьен. Им удалось спастись. Они подали сигнал SOS, их эвакуировали с тонущего катамарана.

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