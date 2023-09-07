Новосибирский метрополитен за месяц перевез более 6,8 миллиона пассажиров

Более 6,8 миллиона пассажиров перевез за август Новосибирский метрополитен.
Фото: Даба ДАБАЕВ
Более 6,8 миллиона пассажиров перевез за август Новосибирский метрополитен. Об этом сообщили на официальном сайте подземки.
− Это на 6,7% больше, чем в августе прошлого года, − говорится в публикации.
За восемь месяцев 2023 года подземкой воспользовались 54,3 миллиона пассажиров. Это на 11% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске к 2050 году планируют построить 32 станции метро. В утвержденном генплане предусмотрено три линии протяженность 67 километров.
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