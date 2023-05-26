В Новосибирске к 2050 году планируют построить 32 станции метро

В Новосибирске к 2050 году планируется построить 32 станции метро. Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирске к 2050 году планируется построить 32 станции метро. Об этом сообщается в утвержденном мэрией генплане города.

Строить подземку планируют в три этапа. Первый — до 2030 года, второй — до 2050, а третий — уже после. Планируется обустроить три линии общей протяженностью 67 километров, 46 станций и четыре электродепо.

До 2030 года планируется продлить Дзержинскую линию: от станции «Золотая Нива» до улицы Коминтерна на две станции — «Гусинобродская» и «Молодежная». Планируется также построить метродепо «Волочаевская». Ленинскую линию намерены продлять от станции «Площадь Маркса» до улицы Троллейной. Для этого планируются построить станции «Площадь Станиславского» и «Троллейная». А за станцией «Заельцовская» планируется построить еще одну — «Северная».

К 2050 году запланировано также строительство южного участка новой правобережной линии — она пройдет от станции метро «Березовая Роща» в сторону Ключ-Камышенского плато. Там должны расположиться восемь станций. Дзержинскую линию также могут продлить на левый берег.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что мэрия Новосибирска планирует закупить вагоны метро в Белоруссии. Этот вопрос мэр города Анатолий Локоть обсудил с премьер-министром Белорусии Романом Головченко во время его визита в Новосибирск.

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