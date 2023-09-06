Певец Юрий Лоза восхитился работой новосибирских таможенников

Юрий Лоза отреагировал на новость о пассажирке с пятью кило незадекларированных украшений. Фото: СТУ / Иван ПРОХОРОВ

Певец Юрий Лоза отреагировал на новость о пассажирке с пятью кило незадекларированных украшений. Женщину задержали в новосибирском Толмачево.

Напомним, 57-летняя пассажирка везла драгоценности из Стамбула. У нее нашли 429 изделий, среди которых были браслеты, кольца, серьги и другое. При этом документов на изделия или чеков о покупке женщина предоставить не смогла.

Новость впечатлила Юрия Лозу, и он опубликовал пост на личной странице «ВКонтакте».

− Удивительно, сколько бы их ни ловили, а они все везут и везут. Как мне говорили, у таможенников глаз наметан, они почти всегда могут по поведению пассажира определить – есть ему что скрывать или нет. И уж пять кило цацек они должны были проинтуичить обязательно, − написал музыкант.

Также автор песни «Плот» вспомнил историю, которая произошла с родственницей его администратора в далекие 80-тые. Женщина пыталась провезти на шее золотую цепочку и была поймана на контрабанде. Изделие сразу бросалось в глаза – цепь была толщиной в палец и длиной метр восемьдесят.

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