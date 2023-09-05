В Новосибирске задержали пассажирку с 5 килограммами незадекларированных украшений

Женщина везла с собой 429 изделий из белого и желтого металла. Фото: Сибирское таможенное управление

Новосибирские таможенники задержали 57-летнюю пассажирку с пятью килограммами украшений. Женщина везла драгоценности из Стамбула.

- В сумке россиянки было обнаружено 429 браслетов, колец, сережек, цепей, брошей, заколок и зажимов для волос из белого и желтого металла, - сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Пассажирка объяснила, что украшения купила в Турции для себя и родственников. Чеков и других документов на изделия у нее не оказалось.

В отношении женщины возбудили дело за недекларирование товаров, а украшения отправили на экспертизу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber