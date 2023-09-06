«Лежала без сознания»: в МЧС раскрыли подробности спасения женщины из горящей квартиры в Новосибирске

Загорелась квартира на пятом этаже – там проживала пожилая женщина. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В МЧС раскрыли подробности пожара, произошедшего в одной из квартир девятиэтажки на улице Олеко Дундича. В ЧП пострадала местная жительница, ее спасли очевидцы.

Напомним, все случилось вечером 5 сентября в Калининском районе. Загорелась квартира на пятом этаже – там проживала пожилая женщина.

К моменту прибытия пожарных расчетов 14 жильцов эвакуировались самостоятельно, среди них – трое детей. Хозяйка квартиры находилась внутри, она успела надышаться едким дымом.

На помощь ей бросились неравнодушные очевидцы.

− Дверь в тамбур была заперта. Вместе с очевидцами мы пытались вскрыть ее при помощи подручных средств. Затем кто-то принес ключи и открыл отсечку. В тамбуре лежала женщина без сознания, − рассказал один из спасителей Сергей Щемелев.

Пострадавшую вынесли в подъезд, положили на покрывало и спустили на улицу. Женщину забрали на скорой с признаками отравления продуктами горения.

Прибывшие на место пожарные кинулись в задымленный подъезд. При помощи специальных устройств они спасли восьмерых местных жителей, среди них был один ребенок. Другие жильцы не пострадали.

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