Проснулся от запаха дыма: в Новосибирске загорелась жилая девятиэтажка

В Новосибирске загорелась жилая девятиэтажка. Фото: Александр

В Новосибирске загорелся жилой дом на улице Дундича Олеко, 21. Возгорание в девятиэтажке произошло в 21.48.

- Горит квартира на 5 этаже. Есть пострадавшая женщина, - сообщили в МЧС по Новосибирской области.

В 22:35 спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

Причиной возгорания, вероятно, стала невнимательность.

- Это моя соседка по этажу. Возможно, пьяная уснула с сигаретой. Загорелась квартира. Сейчас пламя устранили. Людей почти всех вывели. Около десяти жильцов находятся в квартирах, пожарные пытаются до них добраться, - рассказал КП-Новосибирск жилец дома Александр.

По его словам, первым о пожаре узнал сосед, квартира которого находится рядом с загоревшейся квартирой. В это время он спал. Проснулся от запаха дыма. Но выйти из квартиры не смог, так как ключ расплавился в замке. Дверь выбивали ломом.

Пострадавшую женщину из квартиры вывели жители дома. Сейчас ей оказывают помощь медики.

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