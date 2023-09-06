Глава СКР заинтересовался новосибирской больницей, где мама ударила дочь

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке после того, как в новосибирской больнице женщина ударила 4-летнюю дочь. Фото "Новосибирск с огоньком"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке после того, как в новосибирской больнице женщина отшлепала дочку и швырнула ее на кровать. Напомним, инцидент произошел в детской больнице на улице Вертковской. Происходящее засняли на видео другие пациенты и выложили в сеть.

— Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СКР по Новосибирской области представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — сообщили в СКР.

Проверку по данному факту проводит также полиция, разбирательства идут и в полиции.

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