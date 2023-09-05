Кричит и шлепает: в Новосибирске застыдили маму, ударившую четырехлетнюю дочку в больнице

Мама лежит с ребенком в больнице. Фото: скриншот из видео из телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

В Новосибирске пациенты детской больницы на улице Вертковской сняли видео, на котором мама маленькой девочки отшлепала ее. Инцидент произошел в палате при других родителях и детях. Кто-то из очевидцев выложил видео в соцсети. На кадрах мама закрыла девочку собой, отругала и шлепнула несколько раз. После женщина закинула ребенка на кровать. Все это время малышка плакала.

Картина вызвала у пользователей бурю негодования. Все как один твердят: «Нельзя поднимать руку на ребенка».

Как удалось выяснить КП-Новосибирск, мама лежит в больнице с двумя ребятишками - мальчиком и девочкой. На вид ребятишкам 3 - 4 года. Как говорят бывшие соседи по палате, это был единственный срыв матери.

- У мальчика очень сложный диагноз. Видела, как она плакала, когда врачи сообщили ей об этом, - рассказала КП-Новосибирск одна из соседок мамы, попавшей под прицел общественности.

После публикации видео к делу подключилась полиция, начав проверку со своей стороны.

Автор видео не указывает, в каком отделении больницы это произошло. Но руководство медучреждения уже в курсе, что такой ролик гуляет по Сети.

- Будем разбираться. Я спрашивала у заведующих отделениями, данными пока никто не располагает. Никто не жаловался, и пока ни одно отделение не подтвердило такой факт. Больше ничего не могу сказать, - сообщила КП-Новосибирск Юлия Добряк, заместитель главного врача по медицинской части.

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