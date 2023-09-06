В Бердске назначен новый руководитель управления природными ресурсами

В Бердске назначили нового руководителя управления природными ресурсами. Фото: администрация Бердска

В Бердске назначили нового руководителя управления природными ресурсами. Им стал Сергей Онищенко.

— Сергей Александрович — депутат Совета депутатов Бердска, председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, культуре, спорту и туризму, — сообщили в Бердской администрации.

Ранее управление возглавляла Светлана Шерстобитова. Сейчас она заняла должность главного аналитика в этой структуре.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что должность министра образования Новосибирской области заняла Мария Жафярова. А экс-министр образования Сергей Федорчук возглавил областной департамент молодежной политики.

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Об этом сообщили в областном минобре (подробнее).

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