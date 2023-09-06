В Бердске назначен новый руководитель управления природными ресурсами

В Бердске назначили нового руководителя управления природными ресурсами. Фото: администрация Бердска
В Бердске назначили нового руководителя управления природными ресурсами. Им стал Сергей Онищенко.
— Сергей Александрович — депутат Совета депутатов Бердска, председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, культуре, спорту и туризму, — сообщили в Бердской администрации.
Ранее управление возглавляла Светлана Шерстобитова. Сейчас она заняла должность главного аналитика в этой структуре.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что должность министра образования Новосибирской области заняла Мария Жафярова. А экс-министр образования Сергей Федорчук возглавил областной департамент молодежной политики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Министром образования Новосибирской области назначена Мария Жафярова
Об этом сообщили в областном минобре (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер