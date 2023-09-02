Новым министром образования Новосибирской области назначена Мария Жафярова. Фото: минобр НСО

Новым министром образования Новосибирской области назначена Мария Жафярова. Об этом сообщили в региональном минобре.

— С 1 сентября 2023 года в соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области от Мария Наильевна Жафярова назначена министром образования Новосибирской области, — сообщили в министерстве.

Жафярова начала свою карьеру с работы учителем психологии в Экономическом лицее, с 2000 по 2011 года работала в педунивеситете, с 2011 по 2014 годы замещала должность начальника отдела профессионального развития педагогических кадров управления образовательной политики министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, с 2014 по 2019 год являлась директором Новосибирского колледжа № 1 им. А. С. Макаренко. А в 2019 году была назначена на должность замминистра начальника управления молодежной политики министерства образования, которую занимала до 2022 года.

Замужем, воспитывает сына.

Напомним, ранее стало известно, что покинувший свой пост экс-министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук получил новую должность в правительстве. Он возглавит областной департамент молодежной политики, через организацию будут осуществлять финансирование молодежной сферы области. А также департамент будет отвечать за методическое сопровождение в регионе молодежных мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр образования Федорчук получил новую должность в правительстве НСО

Он будет работать с молодежью области (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber