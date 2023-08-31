Министр образования Федорчук получил новую должность в правительстве НСО. Фото: Минобр НСО.

В Новосибирской области министр образования Сергей Федорчук получил новую должность в правительстве. Ранее сообщалось, что глава Минобра покидает свой пост.

– Сергей Федорчук возглавит областной департамент молодежной политики, – пишет Atas.info со ссылкой на источник в правительстве.

Ранее о создании этого департамента сообщал губернатор Андрей Травников. Через организацию будут осуществлять финансирование молодежной сферы области. А также департамент будет отвечать за методическое сопровождение в регионе молодежных мероприятий.

О том, что Федорчук покидает пост министра, стало известно 25 августа. В этой должности он проработал более пяти с половиной лет.

Напомним, на смену Федорчуку губернатор выдвинул Марию Жафярову. Она руководит Новосибирским педагогическим колледжем №1 им. А.С. Макаренко.

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