Сергей Федорчук покидает пост министра образования Новосибирской области. Фото: министерство образования НСО.

В Новосибирской области с поста министра образования уходит Сергей Федорчук. Он занимал должность с 2018 года. О кадровых переменах сообщили в правительстве региона.

– Сергей Федорчук работает министром уже более пяти с половиной лет, и мы приняли совместное решение, что пора что-то менять в жизни и в биографии, цитирует губернатора Андрея Травникова телеграм-канал правительства «Новосибирь».

Губернатор отметил, что Сергей Федорчук уходит с поста, однако не покидает сферу образования и воспитания.

На смену Федорчуку губернатор выдвинул Марию Жафярову. Она возглавляет Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С. Макаренко. Известно, что Жафярова ранее работала в Минобре. Занимала пост замминистра образования.

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