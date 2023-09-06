«Испугалась, билась о прутья»: в Новосибирске собака сбежала из вольера в сильный град

Собака испугалась удара стихии и сбежала. Фото: Алена КУЛЕШОВА // Предоставлено читателями

В Новосибирске аномальный град сильно напугал собаку Бадди — она сбежала из закрытого вольера. Хозяйка собаки Дарья объявила ее в розыск в соцсетях:

- Мы спасли собаку со щенками, которая жила на строительной базе. Щенков пристроили, собирались пристроить и Бадди. Вчера в 18:10 началась гроза, пошел град размером с куриное яйцо. Бадди заметалась по клетке, билась о прутья и просочилась сквозь решетку закрытого вольера и исчезла, - рассказала КП-Новосибирск Дарья.

Собака раньше жила на строительной базе и очень боялась громких звуков. Девушка стала искать Бадди в частном секторе возле храма Михаила Архангела на Ключ-Камышенском плато. В вольере остался пес — друг пропавшей собаки, теперь он часами воет от одиночества.

- Бадди пропала без ошейника, это приметная черная собака ростом до колена, похожа на овчарку. У нее глаза косят внутрь. Пожалуйста, помогите найти ее, - говорит Дарья.

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