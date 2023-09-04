Новосибирск засыпало градом 4 сентября.
Фото и видео грозы в Новосибирске 4 сентября 2023 показали жители города в соцсетях. Погода в Новосибирске разгулялась вечером: около половины седьмого небо резко заволокло черными тучами. Потом несколько раз сверкнули яркие молнии и загремел гром. Потом на город обрушился сильный град.
На дорогах образовались лужи.
Фото: Никита МАНЬКО
- Он размером с виноград, думал, стекла мне разобьет, - делится с КП-Новосибирск читатель.
Град размером с крупный виноград. Фото: читатели КП-Новосибирск
Град прошелся практически по всему городу, улицы которого теперь выглядят так, будто бы выпал снег. Нелегко пришлось и людям, которым сначала пришлось искать убежище от сильного града, а потом – перепрыгивать через образовавшиеся на дорогах огромные лужи.
Град выглядит на улице как выпавший снег.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
На ближайшие дни синоптики также обещают новосибирцам дожди, грозы и сильный ветер.
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