Новосибирск засыпало градом 4 сентября.

Фото и видео грозы в Новосибирске 4 сентября 2023 показали жители города в соцсетях. Погода в Новосибирске разгулялась вечером: около половины седьмого небо резко заволокло черными тучами. Потом несколько раз сверкнули яркие молнии и загремел гром. Потом на город обрушился сильный град.

На дорогах образовались лужи. Фото: Никита МАНЬКО

- Он размером с виноград, думал, стекла мне разобьет, - делится с КП-Новосибирск читатель.

Град размером с крупный виноград. Фото: читатели КП-Новосибирск

Град прошелся практически по всему городу, улицы которого теперь выглядят так, будто бы выпал снег. Нелегко пришлось и людям, которым сначала пришлось искать убежище от сильного града, а потом – перепрыгивать через образовавшиеся на дорогах огромные лужи.

Град выглядит на улице как выпавший снег. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

На ближайшие дни синоптики также обещают новосибирцам дожди, грозы и сильный ветер.

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