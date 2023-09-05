В селе под Новосибирском более двух тысяч человек остались без света из-за града

Без света остались более двух тысяч человек. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В селе Верх-Тула в Новосибирском районе произошло аварийное отключение электричества. Без света остались более двух тысяч человек, сообщили в телеграм-канале АО «Региональные электрические сети».

Свет вырубили поздним вечером 4 сентября. Это случилось после сильного града, накрывшего Новосибирскую область. Как объяснили в компании, непогода спровоцировала повреждения линий электропередач и схлест проводов.

− Без электричества остались 2460 человек, два детсада и школа, − рассказали в АО «РЭС».

К аварийно-восстановительным работам привлекли 10 человек и четыре единицы спецтехники. Два генератора направили для подключения соцобъектов.

В течение сегодняшнего дня специалисты будут устранять повреждения и проводить восстановительные работы.

Ранее КП-Новосибирск рассказала о шокирующих последствиях града 4 сентября.

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