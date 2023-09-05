В Новосибирске дело физика-ядерщика, обвиняемого в убийстве, повторно рассмотрят в суде

Валентину Докутовичу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Новосибирский областной суд

Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор за убийство физику-ядерщику Валентину Докутовичу. Слушание состоялось 4 сентября.

Дело рассмотрит новый состав судей.

- Кассационным определением Новосибирского областного суда от 4 сентября отменен приговор Новосибирского районного суда от 30 мая, дело направлено на новое судебное разбирательство иным составом суда, - говорится в сообщении суда.

Физику-ядерщику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, убийство произошло в ноябре 2021 года в поселке Ложок. Сын хозяина продуктового магазина Валентин Докутович, застрелил 26-летнего покупателя, ломившегося с другом в магазин. Сибиряки пытались выломать двери и требовали продать им пиво.

Обвиняемый вышел с ружьем, пригрозил полицией. Но нетрезвые покупатели не унимались. Докутович несколько раз выстрелил в воздух, а потом пальнул в сторону хулиганов. Один из потерпевших получил смертельное ранение.

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