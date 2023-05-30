В Новосибирске физика-ядерщика, который застрелил пьяного хулигана на своем участке, признали невиновным

Сын хозяина продуктового магазина Валентин Докутович застрелил 26-летнего покупателя. Фото: Анна ПАШАГИНА/предоставлено Валентином

Новосибирский районный суд поставил точку в деле физика-ядерщика Валентина Докутовича, который стрелял в пьяных хулиганов на своем учатке. Присяжные посчитали подсудимого непричастным к умышленному убийству и вооруженному хулиганству. Напомним, в ноябре 2021 года в посёлке Ложок сын хозяина продуктового магазина Валентин Докутович застрелил 26-летнего покупателя. Погибший вместе с еще одним мужчитной пришли ночью в торговую точку, находящуюся на первом этаже дома, где проживал Валентин со своим отцом. И начали выламывать двери, требуя продать им пиво. Валентин вышел с ружьём, попросил их уйти, угрожал, что вызовет полицию. Но это только раззадорило нетрезвых покупателей. После нескольких выстрелов в воздух Докутович пальнул в сторону хулиганов. Один из потерпевших получил смертельную рану. Присяжные решили, что вина Докутовича не доказана. Судья оправдал мужчину по всем статьям с формулировкой за отсутствием состава преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ну давай, стреляй!»: в Новосибирске начался суд над физиком-ядерщиком, который защищался от пьяных хулиганов на своем участке

Судьбу научного сотрудника будут решать присяжные (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber